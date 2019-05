Saarbrücker Zeitung: Europa-Wahl-O-Mat wird viel stärker genutzt als 2014

Saarbrücken (ots) - Der "Wahl-O-Mat" der Bundeszentrale fürPolitische Bildung zur Europawahl wird in diesem Jahr viel stärkergenutzt als 2014. Seit dem Start am 3. Mai seien bis zumzurückliegenden Wochenende bereits über 4,1 Millionen Nutzerregistriert worden, sagte der Präsident der Bundeszentrale, ThomasKrüger, der "Saarbrücker Zeitung" (Montagausgabe).Vor fünf Jahren seien es während der gesamten Laufzeit 3,9Millionen gewesen. Auch der Abruf von Materialien zur Europawahl seibei der Bundeszentrale drastisch gestiegen. "Europa interessiertoffenbar wieder", sagte Krüger und nannte als Gründe neben dem BrexitThemen wie den wachsenden Einfluss rechter Parteien, dieUrheberrechtsreform oder den Klimaschutz. "Früher waren europäischeThemen abstrakter. Das ist jetzt anders geworden", so Krüger. DieFragen rückten näher an die Menschen heran, auch gebe es einerelevantere europäische Öffentlichkeit.Pressekontakt:Saarbrücker ZeitungBüro BerlinTelefon: 030/226 20 230Original-Content von: Saarbrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell