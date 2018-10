Saarbrücker Zeitung: Dudenhöffer hält Diesel-Kontrollen für nicht praktikabel

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Berlin/Saarbrücken (ots) - Der Automobil-Experte FerdinandDudenhöffer hält die im Diesel-Plan der Großen Koalition verankertenKontrollen zur Einhaltung der Schadstoffwerte für nicht praktikabel."Dazu müssten alle Fahrzeuge in den Städten permanent gescanntwerden. Daraus erwachsen vermutlich datenrechtliche Probleme.",sagte Dudenhöffer der "Saarbrücker Zeitung" (Donnerstag-Ausgabe).Der aktuelle Kompromiss sieht vor, dass Behörden anhand desKennzeichens über die Zulassungsdaten prüfen sollen, ob Diesel-Pkwentsprechend sauber sind, um auch in Fahrverbotszonen fahren zukönnen.Dudenhöffer verwies darauf, dass dazu auch Scan-Anlagenerforderlich seien. Dazu werde in dem Konzept aber nichts gesagt."Ich vermute, dass man bei der Kontrolle die Hürden bewusst niedriggelegt hat, um Diesel-Fahrer nicht restlos zu verärgern", meinte derBranchenexperte.