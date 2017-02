Saarbrücker Zeitung

Saarbrücken (ots) - Deutschlands bekannteste "Drag Queen", OliviaJones, wäre gerne Bundespräsidentin. Jones sagte der "SaarbrückerZeitung" (Donnerstagausgabe): "Das Amt würde wunderbar zu mirpassen."Sie reise gerne und habe viel Erfahrung darin, "zu repräsentierenund verschiedene Menschen aus aller Welt zu empfangen und an einenTisch zu bringen", betonte die Travestie-Künstlerin. "Mit mir würdees nicht langweilig werden."Jones wird für die Grünen in Niedersachsen in derBundesversammlung den Bundespräsidenten wählen. "Selbstverständlich"werde sie so bunt gekleidet erscheinen, wie man sie kenne. "Ichtendiere zu Türkis und Orange." Mit Blick auf mögliche Kritik sagtedie Künstlerin: "Ich bin für einen offenen Dialog. Und den werde ichauch in der Bundesversammlung suchen." Sie wäre durchaus bereit, mitder AfD-Vorsitzenden Frauke Petry ein Foto zu machen. "Mehr aber auchnicht." Sollte sie Petry treffen, werde sie ihr sagen, "dass wirnicht noch mehr Hass in der Gesellschaft brauchen".Ihre Stimme will Jones Frank-Walter Steinmeier geben. "Ich schätzean ihm, dass er ein ruhiger und bedachter Mensch ist. Zurzeit alsogenau der Richtige", betonte sie.Pressekontakt:Saarbrücker ZeitungBüro BerlinTelefon: 030/226 20 230Original-Content von: Saarbr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell