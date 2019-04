Saarbrücker Zeitung: Digitalministerin Bär hält Rohrpost im Kanzleramt für unverzichtbar

Saarbrücken (ots) - Trotz E-Mail und Computertechnik setzt auchdas Bundeskanzleramt immer noch auf ein Rohrpostsystem. Wie die"Saarbrücker Zeitung" (Samstag) berichtet, hält ausgerechnet dieStaatsministerin für Digitales, Dorothee Bär (CSU), die Rohrpostoffenbar für unverzichtbar.Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage derFDP hervor. Laut Zeitung schreibt Bär darin: "Eine kostengünstigereForm der Übermittlung ist bis zur Einführung der elektronischen Akteim Bundeskanzleramt nicht vorhanden." So seien im Jahr 2019 "bishercirca 2400 Vorgänge monatlich per Rohrpost übermittelt" worden.Als Alternative, rechnet Bär vor, käme nur eine Übermittlung durchdrei zusätzliche Boten in Betracht. Die Personalkosten dafür würdendann aber 137.000 Euro betragen. Die Wartungs- undInstandsetzungskosten der Rohrpostanlage seien demgegenüber deutlichgeringer.Seit 2014 wurden demnach pro Jahr zwischen 9000 und 12.000 Eurofür die Erhaltung des weit verzweigten Systems im Kanzleramtausgegeben. Die FDP sieht darin einen Beleg, dass die Bundesregierungin Sachen Digitalisierung kein Konzept hat. "Dass mit Dorothee Bärgerade die Staatsministerin für Digitalisierung sagt, dass dieantiquierte Rohrpost quasi alternativlos sei, lässt tief blicken",sagte Parlamentsgeschäftsführer Marco Buschmann der Zeitung. AnstattInnovationen und Chancen zu nutzen, verharre die Bundesregierung inalten Strukturen.Pressekontakt:Saarbrücker ZeitungBüro BerlinTelefon: 030/226 20 230Original-Content von: Saarbrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell