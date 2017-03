Saarbrücker Zeitung: Deutschland hat die wenigsten Strom-Blackouts in Europa

Berlin / Saarbrücken. (ots) - Die Deutschen müssen offenbar keineAngst vor Strom-Blackouts haben. Nach einer Erhebung desWissenschaftlichen Dienstes des Bundestages, über die die"Saarbrücker Zeitung" (Freitagausgabe) berichtet, kam es 2014 inDeutschland im Durchschnitt nur zu 13,5 Minuten Stromausfall jeEndkunden. Das war zusammen mit Luxemburg (14,2) oder der Schweiz(13) der beste Wert in Europa.Länder mit Kernkraft wie Frankreich (51,5 Minuten) und Belgien(26,1) lagen in der Statistik, die auf Angaben der Bundesnetzagenturberuht und von den Grünen erbeten worden war, deutlich höher.Schlusslichter sind Slowenien mit 908 und Malta mit 570 MinutenStromausfall. 2014 ist das letzte Jahr, in dem für alle Länder Datenvorlagen. 2015 hatte sich die Blackout-Zeit in Deutschland weiter auf12,70 Minuten verringert. Die atompolitische Sprecherin der Grünen,Sylvia Kotting-Uhl, sagte der "Saarbrücker Zeitung" dazu: "So vielzum Märchen von den ausgehenden Lichtern beim Atomausstieg." DieStatistik zeige außerdem, dass die Versorgungsqualität mitabnehmender Atomkraft und zunehmenden erneuerbaren Energien sogarimmer besser geworden sei. Laut der Tabelle hatte 2007 dieStromausfall-Dauer in Deutschland noch bei 35 Minuten gelegen und2011 bei 17,25 Minuten. Im Jahr 2013 gab es mit 32,75 einenAusreißer, doch lag Deutschland auch da noch besser als Frankreich(83,6 Minuten) oder Belgien (34,75).Pressekontakt:Saarbrücker ZeitungBüro BerlinTelefon: 030/226 20 230Original-Content von: Saarbr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell