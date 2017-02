Saarbrücker Zeitung: Deutsche Taxis dürfen jetzt legal nach Frankreich fahren

Saarbrücken (ots) - Für Taxi-Kunden und -Betriebe in Deutschlandist eine Zeit jahrelanger Unsicherheit vorbei. Nach Informationen der"Saarbrücker Zeitung" (Mittwochausgabe) ist vor wenigen Tagen eineNeuregelung des grenzüberschreitenden Taxiverkehrs zwischenDeutschland und Frankreich in Kraft getreten. Demnach sind Fahrten indas jeweilige Nachbarland jetzt ohne Weiteres möglich. Bislang warendiese verboten und wurden in der Regel von den Behörden lediglichgeduldet. "Das Abkommen war dringend notwendig, jetzt haben wirendlich legale Verhältnisse", sagte Hartwig Schmidt vom LandesverbandVerkehrsgewerbe Saarland der Zeitung. Seinen Angaben nach hat esaufgrund der fehlenden Rechtssicherheit "immer wieder Ärger" gegeben.Auch vor Bußgeldern waren deutsche Taxis in Frankreich nicht sicher.Das ist dem Bericht zufolge nun Geschichte. Abholungen aus demNachbarland dürfen demnach auf Vorbestellung jetzt ebenfallserfolgen. Die Fahrer müssen den Auftrag bei Kontrollen mit einemPapier oder digital nachweisen können. Voraussetzung ist, dass dieTaxifirmen ihren Sitz in Frankreich oder Deutschland haben. Auf dieseNeuregelung haben sich nach Informationen der Saarbrücker ZeitungBundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) und seinfranzösischer Amtskollege Alain Vidalies geeinigt. Sie ist bereits am7. Februar in Kraft getreten.Pressekontakt:Saarbrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49 (0681) 502-0Original-Content von: Saarbr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell