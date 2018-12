Saarbrücker Zeitung: DRK-Präsidentin Hasselfeldt ruft zu Spenden für Tsunami-Opfer auf

Finanztrends Video zu



Saarbrücken (ots) - Angesichts des verheerenden Tsunamis inIndonesien bittet die Präsidentin des Deutschen Roten Kreuzes, GerdaHasselfeldt, die Bundesbürger um Spenden. Hasselfeldt sagte der"Saarbrücker Zeitung" (Freitagausgabe): "Die Menschen in Indonesienbrauchen unsere Hilfe."Bereits zum dritten Mal in diesem Jahr seien sie durch eineNaturkatastrophe schwer getroffen worden. "Wir rufen deshalb diedeutsche Bevölkerung dringend zu Spenden auf und unterstützen dasIndonesische Rote Kreuz, das mit mehr als 400 Helfern vor Ort rund umdie Uhr im Einsatz ist."Die Lage in den betroffenen Gebieten sei immer noch katastrophal,betonte Hasselfeldt. Die Verletzten müssten medizinisch versorgtwerden, "die Betroffenen und Obdachlosen brauchen Notunterkünfte,Wasser, Decken, Schlafmatten und Hygieneartikel."Pressekontakt:Saarbrücker ZeitungBüro BerlinTelefon: 030/226 20 230Original-Content von: Saarbrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell