Saarbrücker Zeitung: DKG-Chef Gaß fordert Notbetreuung von Kindern des medizinischen Personals

Berlin/Saarbrücken (ots) - Der Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), Gerald Gaß, befürchtet im Zusammenhang mit den Schutzmaßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise Arbeitsausfälle in Kliniken. "Wenn jetzt flächendeckend Schulen und Kitas geschlossen werden, dann muss die Politik dafür sorgen, dass das medizinische Personal trotzdem seiner Arbeit nachgehen kann", sagte Gaß der "Saarbrücker Zeitung" (Sonnabend-Ausgabe) "Eine Notbetreuung der Kinder von Ärzten, Schwestern und Pflegern ist dringend erforderlich".Wenn die Politik jetzt von einem Schutzschirm für die Krankenhäuser spreche, "so verstehen wir darunter, dass die finanziellen Mehrbelastungen für den stationären Bereich schnell und unbürokratisch ausgeglichen werden", erklärte der DKG-Chef weiter. Auf keinen Fall dürfe die medizinische Versorgung am Geld scheitern.