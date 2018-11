Saarbrücker Zeitung: DIHK rechnet für 2019 mit 500.000 neuen Jobs

Berlin/Saarbrücken (ots) - Der Beschäftigungsaufbau bleibt trotzder Bremsspuren beim Wirtschaftswachstum nahezu ungebrochen. Wie die"Saarbrücker Zeitung" (Sonnabend) berichtet, rechnet der DeutscheIndustrie- und Handelskammertag (DIHK) für 2019 nochmals mit 500.000zusätzlichen Arbeitsplätzen. Im laufenden Jahr wird mit einem Plusvon 580.000 Stellen gerechnet. Für seine Angaben beruft sich dasBlatt auf eine aktuelle Umfrage des Verbandes unter rund 27.000Unternehmen.Maßgeblich verantwortlich für die gute Entwicklung ist demnach derDienstleistungssektor. Allein hier wird mit 120.000 Neueinstellungengerechnet. Mit jeweils 90.000 zusätzlichen Jobs folgen der BereichHandel, Verkehr und Gastgewerbe sowie der Industriesektor. ImBaugewerbe wird mit 50.000 neuen Stellen kalkuliert. Ausweislich derUmfrage wächst die Beschäftigung damit schon das 14. Jahr in Folge."Die Geschäftserwartungen der Unternehmen haben sich imJahresverlauf deutlich verschlechtert. Dies schlägt sich bisher abernur bedingt in den Beschäftigungsabsichten nieder", sagteDIHK-Präsident Eric Schweitzer. Grund für die weiter hohe Nachfragesei nicht zuletzt der Mangel an qualifizierten Fachkräften."Händeringend suchen die Unternehmen nach Personal. Das Risiko hatfür die Unternehmen nochmals an Schärfe zugenommen", so derVerbandschef. Mittlerweile würden 62 Prozent darin ein Risiko fürihre Geschäfte sehen.Pressekontakt:Saarbrücker ZeitungBüro BerlinTelefon: 030/226 20 230Original-Content von: Saarbrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell