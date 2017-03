Saarbrücker Zeitung: DGB sieht in Lohngleichheitsgesetz einen zahnlosen Tiger - Anhörung im Bundestag

Saarbrücken (ots) - Die Gewerkschaften haben den aktuellenGesetzentwurf für gleiche Löhne bei Frauen und Männern nach einemBericht der "Saarbrücker Zeitung" (Montag-Ausgabe) als weitgehendunwirksam kritisiert. "Die Ausgestaltung des Gesetzes wird dem Zieldes Gesetzes nicht gerecht", heißt es in einer dem Blatt vorliegendenStellungnahme des DGB für eine Expertenanhörung an diesem Montag imBundestag.Zwar handele es sich um ein "wichtiges Signal" in RichtungLohntransparenz. Doch schließe die Gesetzesvorlage "in hohem MaßeBetriebe aus, in denen viele Frauen arbeiten und in denen dieLohnlücke besonders groß ist", wird darin vermerkt. Politisch, so dieKritik des DGB, sei die "Abwehrhaltung gegen ein wirksames Gesetznicht als wirtschaftsfreundlich, sondern als frauenfeindlicheinzuordnen"."Wir wollen den Auskunftsanspruch für alle Beschäftigten", sagteDGB-Vize Elke Hannack. Arbeitgeber und Teile der Unionsfraktionhätten jedoch dafür gesorgt, "dass ganze Branchen aus demGeltungsbereich des Gesetzes herausfallen werden, sollte es nichtnoch zu Änderungen im parlamentarischen Verfahren kommen",kritisierte Hannack. Obendrein gebe es keine verbindlichenPrüfverfahren, wie sie ursprünglich vorgesehen gewesen seien. "DiePrüfverfahren müssen aber verbindlich sein, um die Entgeltsystemeregelmäßig zu durchleuchten und Lohndiskriminierung aufzudecken",erläuterte Hannack.Pressekontakt:Saarbrücker ZeitungBüro BerlinTelefon: 030/226 20 230Original-Content von: Saarbr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell