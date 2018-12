Saarbrücker Zeitung: DGB kritisiert Merz-Vorschlag zur Altersvorsorge als realitätsfremd

Berlin/Saarbrücken (ots) - Der Vorschlag des Kandidaten für denCDU-Vorsitz, Friedrich Merz, einen Teil der Altersvorsorge über einensteuerlich begünstigten Aktienkauf anzusparen, stößt bei denGewerkschaften auf scharfe Ablehnung. "Das ist ein billigesAblenkungsmanöver von dem, was bei der gesetzlichen Rente jetzt nötigist. Aktienkauf wird bei der Altersvorsorge breiterBevölkerungsschichten nicht helfen", sagte DGB-VorstandsmitgliedAnnelie Buntenbach der "Saarbrücker Zeitung" (Dienstag-Ausgabe).Merz hatte vorgeschlagen, in jungen Jahren mit kleinen Beiträgenanzufangen. Das könnten "schon vier oder fünf Euro am Tag sein".Dazu erklärte Buntenbach, die auch alternierende Vorsitzende derDeutschen Rentenversicherung ist: "Wenn Merz bei vier oder fünfEuro am Tag von kleinen Beträgen spricht, dann zeigt das, wie weitweg er von der Lebenswirklichkeit der Menschen ist".Fünf Euro am Tag seien 150 Euro im Monat. Für eineVollzeitbeschäftigte mit gesetzlichem Mindestlohn wären das bis zuzehn Prozent vom Bruttogehalt, rechnete Buntenbach vor. "Bei einemBezieher von Arbeitslosengeld II macht dieser Betrag sogar rund einDrittel des Regelsatzes aus". Das übersteige die Möglichkeiten vielerMenschen, kritisierte Buntenbach. Notwendig sei stattdessen eineStärkung der gesetzlichen Rente.Pressekontakt:Saarbrücker ZeitungBüro BerlinTelefon: 030/226 20 230Original-Content von: Saarbrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell