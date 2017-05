Saarbrücker Zeitung: DGB fordert europäisches Investitionsprogramm - Konferenz in Berlin

Berlin/Saarbrücken (ots) - Der DGB fordert ein europäischesInvestitionsprogramm für die Infrastruktur, den Breitbandausbau sowieerneuerbare Energien im Umfang von zwei Prozent desEU-Haushaltsvolumens. "Das nützt Deutschland und den anderenEU-Ländern", sagte DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell der"Saarbrücker Zeitung" (Mittwoch-Ausgabe).So habe man in Frankreich die Situation, dass es bei den nächstenWahlen in fünf Jahren tatsächlich zu einer Machtübernahme derRechtsextremen kommen könne, wenn dem Land ein wirtschaftlicherAufschwung versagt bleibe. "Das hätte negative Konsequenzen für ganzEuropa, auch für deutsche Arbeitsplätze", warnte Körzell.Auf Einladung des DGB kommen an diesem Mittwoch Spitzenvertretervon Gewerkschaften, Politik und Wirtschaftsforschung in Berlinzusammen, um über Konsequenzen aus der globalisierungskritischenStimmung in Deutschland und Europa zu diskutieren.Pressekontakt:Saarbrücker ZeitungBüro BerlinTelefon: 030/226 20 230Original-Content von: Saarbr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell