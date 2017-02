Saarbrücker Zeitung: CDU-Politiker Reul will weiter Material über Schulz sammeln

Saarbrücken (ots) - Der Chef der CDU/CSU-Gruppe imEuropa-Parlament, Herbert Reul (CDU), will gegebenenfalls weiterMaterial über SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz sammeln. Reul sagteder "Saarbrücker Zeitung" (Donnerstagausgabe): "Wenn es weitereInhalte und Verhaltensweisen von Herrn Schulz gibt, die notwendigsind für die Debatte, ob er der richtige Kanzlerkandidat ist, dannwerden wir das auch aufschreiben und benennen."Unlängst war ein neunseitiges Anti-Schulz-Papier öffentlichgeworden, das Reul verfassen ließ. Die SPD warf der Union daraufhineine "Schmutzkampagne" vor. Reul betonte hingegen, er werde sichnicht daran beteiligen, über Schulz "im Schmutz zu wühlen". Ihm gehees um inhaltliche Fragen. So gebe es beim SPD-Kanzlerkandidaten vieleWidersprüche.Als Beispiel nannte er die Haltung von Schulz in derGriechenland-Politik. Einerseits wolle sich der SPD-Kanzlerkandidatfür die Interessen der hart arbeitenden Menschen einsetzen, zugleichaber "noch mehr deutsches Steuergeld" nach Griechenland überweisen."Ich finde, jeder hat ein Recht darauf, von solchen Widersprüchen zuerfahren", so Reul.Pressekontakt:Saarbrücker ZeitungBüro BerlinTelefon: 030/226 20 230Original-Content von: Saarbr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell