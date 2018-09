Berlin / Saarbrücken. (ots) - Die Bundestagsverwaltung hat massiveKritik an der Leistungsfähigkeit des dem Innenministeriumunterstehenden Bundesamts für Bauwesen und Raumordnung (BBR) geübt,das für die Gebäude des Parlaments in Berlin zuständig ist. In eineminternen Vermerk, über den die "Saarbrücker Zeitung" (Montag)berichtet, beklagt die Parlamentsverwaltung Kostenüberschreitungenbei den vom BBR betreuten acht Neubauten von 50 bis 110 Prozent. DieTermine seien zwischen drei und acht Jahren überschritten worden,fünf Vorhaben immer noch nicht fertig. "Diese Verzögerungen führenzu räumlichen Engpässen", heißt es in dem Papier. Von den 61Projekten zur Erneuerung der technischen Gebäudeausrüstung, dieeigentlich zwischen 2013 und 2017 ausgeführt werden sollten, seienerst zehn Prozent abgeschlossen worden. Jetzt kämen schon wieder 28neue technische Maßnahmen zu der Warteliste hinzu. "Die Gefahr, dassdie parlamentarische Arbeitsfähigkeit im Reichstag und in weiterenParlamentsgebäuden beeinträchtigt wird, ist erheblich gestiegen",betonen die Verfasser. Die Bundestagsverwaltung schlug vor, andereBehörden oder eine neu zu gründende Baugesellschaft mit den nochgeplanten neuen Großprojekten im Gesamtwert von einer Milliarde Eurozu beauftragen. Es geht um ein unterirdisches Besucherzentrum vor demReichstag und ein weiteres großes Gebäude für Verwaltung undAbgeordnete. Den Mitgliedern der Bau- und Raumkommission desBundestages mit ihrem Vorsitzenden Wolfgang Kubicki (FDP) liegt dasPapier seit Mitte Juni vor.Pressekontakt:Saarbrücker ZeitungBüro BerlinTelefon: 030/226 20 230Original-Content von: Saarbrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell