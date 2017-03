Saarbrücker Zeitung: Brandenburg wird nun doch für Vermittlungsverfahren bei Pkw-Maut stimmen

Saarbrücken (ots) - Brandenburg wird in der Sitzung desBundesrates an diesem Freitag für ein Vermittlungsverfahren zurumstrittenen Pkw-Maut stimmen. Wie die "Saarbrücker Zeitung"(Freitag) berichtet, hat Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD)Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) telefonisch davonunterrichtet. Damit ist eine Mehrheit für ein Vermittlungsverfahrenso gut wie sicher.Regierungssprecher Florian Engels bestätigte dies der Zeitung."Brandenburg wird morgen im Bundesrat der Einberufung desVermittlungsausschusses zum so genannten Mautgesetz zustimmen." DieMaut bedeute eine Einschränkung des grenznahen Verkehrs, "undBrandenburg hat eine über 250 Kilometer lange Grenze mit Polen".Engels betonte weiter, auch die Grundbedingung, "wonach die Mauterhebliche zusätzliche Mittel zur Investition in den Straßenverkehrerbringen würde, wird nach unserer Auffassung nicht erfüllt".Zugleich befürchte man, dass auf längere Sicht die Maut deutscheAutofahrer zusätzlich belasten werde.Pressekontakt:Saarbrücker ZeitungBüro BerlinTelefon: 030/226 20 230Original-Content von: Saarbr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell