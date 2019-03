Saarbrücker Zeitung: In der Berateraffäre gibt es laut Ausschusschef Wolfgang Hellmich (SPD) keine Vorwürfe gegen von der Leyen persönlich

Finanztrends Video zu



Berlin / Saarbrücken. (ots) - Der Vorsitzende desVerteidigungsausschusses, Wolfgang Hellmich (SPD), machtVerteidigungsministerin Ursula von der der Leyen (CDU) in derBerateraffäre keine persönlichen Vorwürfe. "Es gibt dazu im Momentkeinen Anlass", sagte Hellmich der "Saarbrücker Zeitung"(Mittwochausgabe). Bei der nächste Woche beginnenden Untersuchung derAffäre gehe es "nicht zuvorderst um ein persönliches Fehlverhaltender Ministerin". Auch stehe der Vorwurf der Korruption nicht im Raum.Vielmehr gehe es um eine mögliche falsche Mittelvergabe. Ziel desUntersuchungsausschusses sei es nicht nur, Fehler festzustellen,sondern Vorschläge zu machen, was man künftig besser machen könne.Die Arbeit könne so auch zur Reform des Ausschreibungsrechtesbeitragen, die die Koalition in Angriff nehmen wolle. Helmich sagte,die in Medien berichtete Zahl von 660 Millionen Euro fürBerateraufträge des Verteidigungsministeriums in den letzten fünfJahren liege dem Ausschuss bisher nicht vor. "Man muss allerdingsauch sehen, dass es große definitorische Unklarheiten gibt. Was istBeratung, was Unterstützung, etwa technischer Art?" Hier gehe Vielesdurcheinander. Zudem sei in der Bundeswehr jahrelang beim Personalin den Beschaffungsämtern gespart worden. "Wenn jetzt der Hebelschlagartig in Richtung Anschaffungen umgelegt wird, dann wird esnatürlich eng. Und dann muss man Expertise von außen dazu kaufen."Rückfragen:Saarbrücker Zeitung Berliner Büro 030-22620230Pressekontakt:Saarbrücker ZeitungBüro BerlinTelefon: 030/226 20 230Original-Content von: Saarbrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell