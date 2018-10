Saarbrücker Zeitung: Befristet Beschäftigte und Teilzeitarbeiter besonders von Armut bedroht

Berlin/Saarbrücken (ots) - Trotz zum Teil deutlicherLohnsteigerungen in den letzten Jahren kommen vor allem befristetBeschäftigte sowie Teilzeitarbeiter mit ihrem Verdienst kaum über dieRunden. Wie die Saarbrücker Zeitung (Mittwoch-Ausgabe) berichtet,waren im vergangenen Jahr 18,3 Prozent der Arbeitnehmer mit einerbefristeten Anstellung von Armut bedroht. Im Jahr 2005 lag die Quotenoch bei 8,6 Prozent, schreibt das Blatt unter Berufung auf Datendes Europäischen Statistikamts Eurostat, die die Arbeitsmarktexpertinder Linken, Sabine Zimmermann, angefordert hat.Unter den Teilzeitbeschäftigten galten demnach im vergangenen Jahr14 Prozent als armutsgefährdet. Dieser Anteil hat sich im Vergleichzum Jahr 2005 ebenfalls mehr als verdoppelt. Gemessen an allenArbeitnehmern ist aktuell etwa jeder zwölfte Erwerbstätige inDeutschland von Armut bedroht.Nach den EU-Kriterien gilt als armutsgefährdet, wer über wenigerals 60 Prozent des mittleren Einkommens der Gesamtbevölkerung imjeweiligen Mitgliedsstaat verfügt. In Deutschland lag dieserSchwellenwert für einen Alleinstehenden im vergangenen Jahr bei 1096Euro im Monat."Nach wie vor sind viel zu viele Menschen arm trotz Arbeit", sagteZimmermann der Zeitung. Dagegen helfe ein deutlich höhererMindestlohn. Außerdem müsse die sachgrundlose Befristung abgeschafftund ein Rückkehrrecht in Vollzeit für alle Beschäftigten eingeführtwerden, erklärte die Linken-Politikerin.Pressekontakt:Saarbrücker ZeitungBüro BerlinTelefon: 030/226 20 230Original-Content von: Saarbrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell