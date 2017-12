Saarbrücker Zeitung: Barley stellt Nachbesserungen bei Lohngleichheitsgesetz in Aussicht

Berlin/Saarbrücken (ots) - Wenige Tage vor Inkrafttreten desGesetzes für mehr Lohngerechtigkeit hat BundesfamilienministerinKatarina Barley (SPD) bereits Nachbesserungen in Aussicht gestellt."Die Frage ist, ob die entsprechenden Instrumente im Gesetz scharfgenug sind, dass sie auch wirklich in Anspruch genommen werden",sagte Barley der "Saarbrücker Zeitung" (Mittwoch-Ausgabe). "Wennnicht, muss das Gesetz verschärft werden."Nach den Anfang Januar 2018 in Kraft tretenden Bestimmungen habenFrauen künftig einen Auskunftsanspruch, wie viel ihre männlichenKollegen für eine gleiche oder gleichwertige Arbeit verdienen. "Mirsagen viele Frauen, dass sie wissen wollen, was die Kriterien fürihre Bezahlung sind und ob es da Unterschiede zu den männlichenKollegen gibt", erklärte Barley. Das Problem sei aber, dass diesesRecht auch geltend gemacht werden müsse.Da das Gesetz nur für Betriebe ab 200 Beschäftigte greife, könnedie Neuregelung "auch nur ein erster Schritt sein", sagte Barley. DieUnion habe aber bereits angekündigt, dass sie auch eineWeiterentwicklung des Gesetzes wolle, so Barley. "Deshalb bin ichoptimistisch, dass am Ende mehr Betriebe unter das Gesetz fallen alsjetzt", erklärte die SPD-Politikerin.Pressekontakt:Saarbrücker ZeitungBüro BerlinTelefon: 030/226 20 230Original-Content von: Saarbrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell