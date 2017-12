Saarbrücker Zeitung: Barley sieht familienpolitische Gemeinsamkeiten mit der Union - Skepsis bei Kindergelderhöhung

Berlin/Saarbrücken (ots) - Bundesfamilienministerin KatarinaBarley (SPD) ist optimistisch, dass SPD und Union bei den anstehendenSondierungen über eine Regierungsbildung familienpolitisch untereinen Hut kommen können."Zumindest hat die Union Dinge in ihr Wahlprogramm geschrieben,die sie vier Jahr lang in der großen Koalition bekämpft hat. Siescheint also dazu gelernt zu haben", sagte Barley der "SaarbrückerZeitung" (Mittwoch-Ausgabe). Die SPD-Politikerin verwies in diesemZusammenhang auf die Notwendigkeit eines Rechtsanspruchs aufGanztagsbetreuung für Grundschüler und die Verankerung der Rechte vonKindern im Grundgesetz. "Umso mehr bin ich gespannt, was dieSondierungen im Januar bringen werden", sagte Barley.Für eine bessere Bekämpfung von Kinderarmut müssten dieverschiedenen Leistungen, die bedürftige Familien beanspruchenkönnten, unbürokratischer gestaltet werden, so Barley. "Sie solltenzusammengelegt und auch zum Teil aufgestockt werden. Nur damit könnenwir die Kinder aus der Armut holen".Zurückhaltend äußerte sich Barley allerdings zur Forderung derUnion, das Kindergeld um 25 Euro zu erhöhen. "Bei Gießkannen-Lösungenbin ich generell skeptisch. Zumal der Plan der Union sehr viel Geldkostet und eine Erhöhung alleine ja auch nichts bringt", meinte dieSPD-Politikerin. Jetzt sei es beim Kindergeld so, dass arme Elternnichts davon hätten, denn ihre Grundsicherung werde komplett mit demKindergeld verrechnet. "Und diejenigen, die sehr gut verdienen,merken die Erhöhung gar nicht", so Barley.Pressekontakt:Saarbrücker ZeitungBüro BerlinTelefon: 030/226 20 230Original-Content von: Saarbrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell