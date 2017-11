Saarbrücker Zeitung: Bahn soll mehr gegen Sturmschäden tun

Saarbrücken (ots) - Die Verkehrsminister der Länder wollenoffenbar den Druck auf die Deutsche Bahn erhöhen, deutlich mehr zurVerhinderung von Sturmschäden zu tun. Wie die "Saarbrücker Zeitung"(Mittwoch) berichtet, soll der Umgang des Konzerns mit den Folgender beiden letzten Stürme "Xavier" und "Hewart" Thema bei der amDonnerstag in Wolfsburg beginnenden Verkehrsministerkonferenz sein.Demnach wollen die Minister das Unternehmen anhalten, künftig dieInformationen für die Kunden deutlich zu verbessern. Auch sollenbestehende Notfallpläne und die Vegetationskontrolle überprüftwerden, also der Beschnitt von Bäumen und Sträuchern entlang derBahnstrecken. Zahlreiche Bäume waren durch die Stürme auf Gleise undOberleitungen gestürzt.Niedersachsens Verkehrsminister Olaf Lies (SPD) sagte der Zeitung:"Die Auswirkungen der letzten beiden Stürme dürfen sich so nichtwiederholen." Nun müsse geklärt werden, "was schief gegangen ist".Die Bahn stehe in der Pflicht, "ihre Fahrgäste und Kunden imGüterverkehr schneller und besser zu informieren". In Zeiten derDigitalisierung sei das möglich. Nach den Stürmen hatte es erheblicheKritik am Info-Management des Unternehmens gegeben.Pressekontakt:Saarbrücker ZeitungBüro BerlinTelefon: 030/226 20 230Original-Content von: Saarbrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell