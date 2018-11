Saarbrücker Zeitung: BA-Chef Scheele wirft Politik Ahnungslosigkeit bei Hartz IV vor

Berlin/Saarbrücken (ots) - Nach Einschätzung des Chefs derBundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele, läuft die Debatte überHartz IV politisch in die falsche Richtung. "Ich bin schon erstaunt,mit welcher Vehemenz von unterschiedlichen Seiten gegen das Systemder Grundsicherung polemisiert wird", sagte Scheele der "SaarbrückerZeitung" (Sonnabend-Ausgabe). "Offenbar wissen viele in der Politiknicht, wie die Grundsicherung wirklich funktioniert."Die Zahl der Übergänge von Arbeitslosen in die Grundsicherung gehekontinuierlich zurück, erläuterte der BA-Chef. Er sehe aber durchausDiskussionspotenzial. "Der schnelle Übergang in die Grundsicherungentwertet lange Arbeitsbiografien. Das wird als ungerecht empfunden",so Scheele. "Darüber kann Politik nachdenken, ohne gleich das ganzeSystem abzuschaffen." Ein weiteres Problem sei das komplizierteVerwaltungssystem. "Wir haben schon mehrfach Vorschläge fürPauschalierungen oder erleichterte Anrechnungsvorschriften fürEinkommen gemacht. Aber politisch ist bisher nichts passiert",kritisierte Scheele. Daher sei er auch verwundert, "dass jetzt eingroßer Wurf angekündigt wird, anstatt umzusetzen, was man zugunstender Arbeitsvermittlung längst hätte verbessern können".Zugleich verteidigte Scheele die Notwendigkeit von Sanktionen."Was soll denn ein Vermittler tun, wenn ein Arbeitsloser mehrfachnicht zum Termin erscheint?" Für eine "sehr geringe Zahl" vonMenschen brauche es ein Instrumentarium, "damit sich ein Vermittlerdurchsetzen kann und nicht zum Bittsteller gegenüber demjenigen wird,der eine staatliche Leistung bezieht", sagte Scheele.Pressekontakt:Saarbrücker ZeitungBüro BerlinTelefon: 030/226 20 230Original-Content von: Saarbrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell