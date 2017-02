Saarbrücker Zeitung: Autoexperte Dudenhöffer fordert nach Piëch-Anschuldigungen unabhängige Untersuchung

Saarbrücken (ots) - Angesichts des massiven Streits zwischenVolkswagen und dem früheren Aufsichtsratschef Ferdinand Piëch fordertder renommierte Automobilexperte Ferdinand Dudenhöffer dieEinrichtung einer unabhängigen Untersuchungskommission. Dudenhöffersagte der "Saarbrücker Zeitung" (Freitagausgabe): "Es ist jetzt ganzwichtig, dass dieser Fall in größere Hände gegeben wird als in dieder Staatsanwaltschaft Braunschweig."Das Risiko für das Unternehmen, das Land Niedersachen und diePolitik sei angesichts der Vorwürfe zu groß, betonte Dudenhöffer. DieAnschuldigungen Piëchs, wonach Aufsichtsratsmitglieder schon früherals bekannt über den Dieselskandal informiert wurden, müsse man "sehrernst nehmen". Die Probleme würden nun aber nicht mehr imUnternehmen liegen, sondern im Aufsichtsrat. Zugleich betonteDudenhöffer, die Vorgänge verstärkten den "Vertrauensverlust in dengesamten VW-Aufsichtsrat".Pressekontakt:Saarbrücker ZeitungBüro BerlinTelefon: 030/226 20 230Original-Content von: Saarbr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell