Saarbrücker Zeitung: Aufstockung von Häusern soll für neue Wohnungen sorgen

Saarbrücken (ots) - Zur Linderung der Wohnungsnot in Deutschlandsollen vermehrt bestehende Häuser aufgestockt werden. Wie die"Saarbrücker Zeitung" (Dienstag) berichtet, werden dafür in dergroßen Koalition steuerliche Anreize erwogen.Unionsexperte Jan-Marco Luczak (CDU) sagte der Zeitung, auf denDächern könnten über eine Million neue Wohnungen errichtet werden,"und zwar ganz ohne neues Bauland zu benötigen oder weitereGrünflächen zu versiegeln". Eine "besondere steuerliche Förderung"müsse daher geprüft werden. Laut Zeitung liegt dem Bundesrat bereitsein entsprechender Antrag aus Bayern vor. Hintergrund des Vorstoßesist eine Studie der Universität Darmstadt, wonach bei 580.000Mehrfamilienhäusern der Baujahre 1950 bis 1989 eine Erhöhung möglichist. Dadurch könnten 1,1 Millionen neue Wohnungen entstehen.Der wohnungspolitische Sprecher der SPD, Bernhard Daldrup, sagteder Zeitung: "Wir brauchen einen Mix aus vielen Maßnahmen." Dazugehöre auch die Überlegung, auf Lebensmittelmärkten neue Wohnungen zuschaffen. "Discounter unten und Wohnraum oben", so Daldrup.Grünen-Experte Chris Kühn erklärte, ein Ausbauprogramm könne sinnvollsein, "eine blinde Förderung von Luxusdachgeschosswohnungen" müsseaber verhindert werden.