Saar-CDU unterstützt Kramp-Karrenbauers Kandidatur für CDU-Vorsitz

SAARBRÜCKEN (dpa-AFX) - CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer bekommt für ihre Kandidatur als Parteichefin Unterstützung ihrer Partei im Saarland.



"Wie niemand sonst steht Annegret Kramp-Karrenbauer für die notwendige Erfahrung, aber auch für neue Impulse - und beides braucht die CDU jetzt", erklärte Ministerpräsident und CDU-Landeschef Tobias Hans am Montag in Saarbrücken.

Kramp-Karrenbauer habe die programmatisch-inhaltliche Erneuerung der CDU vorangebracht und den Prozess für ein neues Grundsatzprogramm gestartet. "Auch deshalb ist sie nun die Richtige bei der personellen Neuaufstellung an der Parteispitze." Die frühere saarländische Regierungschefin will beim Parteitag im Dezember für die Nachfolge von Angela Merkel an der CDU-Spitze kandidieren./vr/DP/he