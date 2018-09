SaaS-Influencer-Marketingplattform Upfluence sichert sich 3,6 Millionen USD in Series-A-Finanzierung

New York (ots/PRNewswire) -Upfluence, die führende SaaS-Influencer-Marketingplattform, gabheute eine Series-A-Investition in Höhe von 3,6 Millionen USDangeführt von dem Technologieunternehmer-Fonds ISAI mit zusätzlicherBeteiligung der Investmentgruppe French Partners bekannt. DieFinanzierung wird dazu verwendet, die weitere globale Expansion vonUpfluence zu finanzieren und weitere Investitionen in die proprietäreSoftware zu tätigen. Thierry Vandewalle, Venture-Partner von ISAIwird dem Verwaltungsrat von Upfluence beitreten.(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/738015/Upfluence_Logo.jpg"Vom reinen Branding bis zur Umsatzförderung ermöglicht dieumfassende SaaS-Lösung Upfluence es ihren Kunden, ihre Marketingzielemit Leichtigkeit zu erreichen ... Upfluence hat Influencer-Marketingbereits zu einem hochprofitablen Kanal für seine Kunden gemacht." -Thierry Vandewalle"Wir freuen uns sehr darauf, in Zukunft mit ISAI und ThierryVandewalle zusammenzuarbeiten. Ihr beeindruckendes Portfolio und ihrestrategische Erfahrung machen sie zu den idealen Partnern für dieUpfluence, während wir unser Geschäft weltweit weiter skalieren." -Vivien Garnes, CEO von UpfluenceUpfluence wurde 2013 gegründet und ist die erste wirkliche"All-in-One"-SaaS für Influencer-Marketing. Die unabhängige Datenbankdes Unternehmens aggregiert Millionen von Profilen von siebenverschiedenen Plattformen, um den Zugang zu 1,2 MillionenEinflussnehmern (Influencers) in 150 Ländern zu ermöglichen, und istdamit die größte und vielfältigste Influencer-Datenbank auf demMarkt. Mit ihrer markenrechtlich geschützten Suchmaschine, derintegrierten Mailing-Plattform und der Kampagnenverfolgung inEchtzeit bietet Upfluence eine außergewöhnliche Reihe professionellerTools, die den Influencer-Prozess von Anfang bis Ende optimieren. DasStartup-Unternehmen ist ein Pionier im Bereich von Branchenlösungenmit innovativer Technologie wie KI-assistiertenInfluencer-Empfehlungen, Fake-Follower-Analysen, agnostischerSpracherkennung für globale Kampagnen sowie quantitativen undqualitativen Suchkriterien, mit denen auch die spezialisiertestenMikro-Influencer erreicht werden können. Upfluence differenziert sichvon Mitbewerbern, indem es die breiteste Palette an Funktionen unddas höchste Niveau der Analytik in der Branche bietet. Seineinzigartiger, datengestützter Ansatz begünstigt Transparenz,maximiert das Kampagnenergebnis und sorgt für eine unübertroffeneInvestitionsrendite für seine Kunden. Upfluence hat sich inSchlüsselindustrien (Luxusgüter, High-Tech, PCG u. ä.) positioniertund spielt eine zentrale Rolle bei der Sicherung des Erfolgs seinerKunden.Seit der Einführung seines SaaS-Angebots im Oktober 2016 hatUpfluence ein stabiles, zweistelliges monatliches Umsatzwachstumerzielt, 60 neue Teammitglieder hinzugewonnen und über 500 Kundenweltweit bedient, darunter Havas, OMD, Nestlé und andere.Über UpfluenceDie auf Daten basierende Upfluence-Software, die sich durch ihrmodernes Design auszeichnet, ist eine allumfassende SaaS-Lösung, mitder Markenhersteller ihre Einflussnehmer (Influencer) maßgerechtidentifizieren und kontaktieren können. Zusätzliche Features wieKampagnenmanagement, Reporting-Tools und eineZahlungsabwicklungsplattform vereinfachen Interaktionen mit denInfluencern, so dass sich Markenhersteller auf ihre Marketingzielekonzentrieren können.Weitere Informationen erhalten Sie unter: https://upfluence.comPressekontakt:+1-415-366-0167Original-Content von: Upfluence, übermittelt durch news aktuell