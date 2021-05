SaaS-Aktien sind stark gefallen: Diese 3 Unternehmen beginnen, billig auszusehen

Weitere Suchergebnisse zu "Zoom Video Communications":

Software-as-a-Service (SAAS)-Aktien haben seit Anfang des Jahres einen großen Rückschlag erlitten. Viele Investoren sind aus Technologieaktien geflohen, da sie nach anderen Investitionen suchen, von denen sie glauben, dass sie wachsen werden, wenn die US-Wirtschaft beginnt, sich wieder zu öffnen.

Diese Abkehr von Tech-Aktien hat einige bedeutende Kaufgelegenheiten für Investoren geschaffen, die wissen, dass der Kauf und das Halten großartiger Unternehmen der Weg ist, Wohlstand aufzubauen. Um dir dabei zu helfen, einige SaaS-Aktien zu finden, die im Moment billig aussehen, haben wir ein paar Mitarbeiter von The Motley Fool um einige Ideen gebeten. Sie kamen zurück mit Zoom Video Communications (WKN: A2PGJ2), DataDog (WKN: A2PSFR) und The Trade Desk (WKN: A2ARCV). Hier ist der Grund dafür.

Die Videonutzer steigen weiter, die Aktie fällt weiter

Nicholas Rossolillo (Zoom Video Communications): Der unglaubliche Lauf der Zoom-Aktie ist zu Ende, zumindest vorerst. Nachdem sie von Januar bis Oktober 2020 um mehr als 700 % nach oben gelaufen ist, liegt die Aktie seit Anfang 2021 nun „nur“ noch bei 300 %. Um ehrlich zu sein, lief die Bewertung im letzten Herbst ein wenig aus dem Ruder. Aber mit der allmählichen Wiederbelebung der Wirtschaft hat sich die Sorge der Investoren verstärkt, dass die schnell wachsende globale Nutzerbasis des Unternehmens stagnieren oder sogar den Kurs umkehren könnte. Bis jetzt könnte nichts weiter von der Wahrheit entfernt sein.

Nachdem der Umsatz und der freie Cashflow im Geschäftsjahr 2021 (die zwölf Monate bis zum 31. Januar 2020) um 326 bzw. 1.120 % stark gestiegen sind, prognostiziert das Management für das nächste Jahr einen weiteren Umsatzsprung von 42 %. Offensichtlich haben die mehr als 467.000 Geschäftskunden mit mindestens zehn Mitarbeitern nicht vor, sich in absehbarer Zeit von Zoom zu trennen. Im Gegenteil, die Nutzung des Cloud-Videokommunikationsdienstes wird sich voraussichtlich noch vertiefen, wenn die Auswirkungen von COVID-19 abklingen.

Manchmal braucht es ein sehr zerstörerisches Ereignis wie eine Pandemie, um viele von uns von den Vorteilen der Technologie zu überzeugen. Zoom wuchs, bevor 2020 COVID eintrat, aber es wurde über Nacht ein bekannter Name, als die Lockdowns begannen. Obwohl sich niemand wünschen würde, dass es wieder passiert, haben diese Lockdowns gezeigt, wie nützlich Zoom ist – vor allem im Geschäftsleben. Es gab eine Menge unnötiger Reisen und unnötiges Pendeln, und Zoom schaltet mehr Effizienz für Unternehmen frei, die Videoanrufe angenommen haben.

All das soll heißen, dass die Aktien wieder anfangen, wie ein langfristiger Wert auszusehen. Zu diesem Zeitpunkt werden die Aktien zum 60-Fachen des freien Cashflows der letzten zwölf Monate gehandelt (so günstig wie noch nie, da die Gewinne von Zoom in die Höhe geschossen sind) und zum 22-Fachen der Umsatzprognose des Managements für das nächste Jahr. Das ist weitaus billiger als das 35-Fache des einjährigen Umsatzes, für den Zoom kurz vor Beginn der Pandemie im vergangenen März gehandelt wurde, obwohl es sich um eine anhaltend wachstumsstarke Aktie handelt. Da sich die Geschäftskommunikation im letzten Jahr dauerhaft verändert hat, befindet sich Zoom in der Pole-Position der Cloud-Video-Branche und ist bereit, auf absehbare Zeit weiter zu profitieren.

DataDog steht erst am Anfang

Brian Withers (DataDog): Die Aktie von DataDog befindet sich scheinbar im freien Fall und ist um mehr als 30 % von ihrem Hoch von Anfang des Jahres gefallen. Aber das zugrunde liegende Geschäft ist stärker als je zuvor. Sehen wir uns die jüngsten Ergebnisse an und warum du diesen Spezialisten für Monitoring-as-a-Service-Software genau unter die Lupe nehmen solltest.

Das Umsatzwachstum im ersten Quartal traf das obere Ende der Erwartungen des Managements und lag bei 51 % im Jahresvergleich, nach 87 % Wachstum im vorherigen Quartal. Das Unternehmen führte die Outperformance auf das Wachstum der bestehenden Kundennutzung, höher als erwartete jährliche wiederkehrende Umsätze aus neuen Kundenverträgen und eine anhaltend niedrige Abwanderung zurück. Der Umsatz erreichte einen Rekordwert von 199 Millionen US-Dollar, aber das ist nicht das Aufregendste. Das Unternehmen verzeichnete in diesem Quartal etwa 1.000 neue Kunden, was die Gesamtzahl auf etwa 15.200 erhöht. Kunden, die jährlich 100.000 US-Dollar oder mehr ausgeben, machen 75 % des jährlich wiederkehrenden Umsatzes (ARR) aus und wachsen mit einer starken Rate von 50 % im Jahresvergleich. Mit einer Nettobindung auf Dollarbasis, die weiterhin über 130 % liegt, sind die bestehenden Kunden eine wesentliche Quelle für kontinuierliches Wachstum.

Kennzahl Q1 2020 Q4 2020 Q1 2021 Veränderung im Quartalsvergleich Veränderung im Jahresvergleich Umsatz 131 Mio. USD 178 Mio. USD 199 Mio. USD 8 % 51 % > 100K ARR-Kunden 960 1.253 1.437 15 % 50 % Verbleibende Leistungsverpflichtungen 256 Mio. USD 434 Mio. USD 464 Mio. USD 7 % 81 %

Datenquelle: DATAGDOG Geschäftsberichte und Telefonkonferenzen

Die Produkte des Unternehmens sind bei den Kunden beliebt. Am Ende des ersten Quartals nutzten 75 % aller Kunden mehr als ein Produkt, was einem Anstieg von 63 % im letzten Jahr entspricht. Die Anzahl der Kunden, die vier oder mehr Produkte nutzen, hat sich von 12 % im letzten Jahr auf 25 % mehr als verdoppelt. In diesem Quartal konnte das Unternehmen bemerkenswerte Kundengewinne in einer Vielzahl von Branchen verzeichnen, darunter Beratung, Lebensmittelindustrie und Finanzdienstleistungen. Die breite Palette von Angeboten hilft Kunden, die Überwachung ihrer Informationstechnologie einfacher und leistungsfähiger zu machen. In diesem Quartal ging EVA, ein Unternehmen für Onlinespiele, von der Verwendung von acht verschiedenen Observability-Tools zur Standardisierung auf DataDogs einzige Plattform für alle seine Überwachungsanforderungen über.

Und schließlich zeigt das starke Wachstum von 81 % bei den verbleibenden Leistungsverpflichtungen, dass die Kunden größere und längere Verträge unterzeichnen. All dies deutet auf eine glänzende Zukunft für diesen Marktführer hin.

Mit einem adressierbaren Markt von 35 Milliarden US-Dollar steht diese Monitoring- und Observability-Plattform erst am Anfang. Aber selbst mit dem jüngsten Rückgang der Aktie könnten Value-Investoren durch das immer noch stolze Kurs-Umsatz-Verhältnis von 35 abgeschreckt werden. Für Tech-Investoren, die der Meinung sind, dass Unternehmen weiterhin auf cloudbasierte Dienste umsteigen werden, könnte dieser (Daten-)Hund im nächsten Jahrzehnt der beste Freund der Investoren werden.

Diese Aktie der Werbeplattform ist im Moment sehr günstig

Chris Neiger (The Trade Desk): Investoren, die auf der Suche nach einer großartigen SaaS-Aktie sind, die im Moment wie ein deutlicher Kauf aussieht, sollten The Trade Desk in Betracht ziehen. Falls du nicht weißt, was das Unternehmen macht: Die Werbeplattform von Trade Desk hilft Unternehmen dabei, Werbung über das Internet, mobile Geräte und vernetzte Fernsehgeräte auszuliefern.

Im ersten Quartal von The Trade Desk (berichtet am 10. Mai) stieg der Umsatz des Unternehmens im Jahresvergleich um 37 % auf 219,8 Millionen US-Dollar und der bereinigte verwässerte Gewinn von 1,41 US-Dollar übertraf die Konsensschätzung der Wall Street von 0,77 US-Dollar pro Aktie.

Aber die Investoren waren unbeeindruckt. Einige Analysten sind der Meinung, dass die Investoren einen größeren Gewinnsprung erwartet haben, als das Unternehmen geliefert hat, aber egal, was der Grund ist, der Aktienkurs des Unternehmens stürzte nach dem Geschäftsbericht ab und jetzt ist der Aktienkurs von The Trade Desk im bisherigen Jahresverlauf um 37 % gefallen.

Es gibt nichts grundlegend Falsches am Geschäft von The Trade Desk, was die Investoren dazu veranlassen sollte, den Aktienkurs des Unternehmens so weit nach unten zu drücken. In diesem Zusammenhang zapft das Unternehmen erfolgreich den Markt für Connected-TV-Werbung an, dessen Größe sich zwischen 2020 und 2024 verdoppeln soll.

Trade Desk hat immer noch eine Kundenbindungsrate von über 95 % und seine Werbeplattform profitiert von einer zunehmenden Verlagerung von Werbedollars vom traditionellen Fernsehen zu Connected-TV-Plattformen.

Trotz des massiven Aktienkursrückgangs in diesem Jahr ist die Aktie von The Trade Desk in den letzten zwölf Monaten immer noch um 70 % gestiegen. Und sobald die Investoren zur Vernunft kommen und erkennen, dass das Geschäft von The Trade Desk so gesund ist wie eh und je, ist es wahrscheinlich, dass diese SaaS-Aktie noch höher klettern wird.

Der Artikel SaaS-Aktien sind stark gefallen: Diese 3 Unternehmen beginnen, billig auszusehen ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

