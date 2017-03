Sa 04.03.2017 | 18:00 | Kulturradio - Live im Kulturradio: Konzert zur Eröffnung des Pierre Boulez Saals

Berlin (ots) - Kulturradio vom rbb überträgt am Samstag, 4. März2017, von 18.00 Uhr bis 21.00 Uhr das Konzert zur Eröffnung desPierre Boulez Saals live für die gesamte ARD.Im Eröffnungskonzert versammelt Daniel Barenboim, der Gründer desSaals, ein hochkarätiges Ensemble um sich, darunter Anna Prohaska,Karim Said und Jörg Widmann. Werke des Namensgebers Pierre Boulezumrahmen ein Programm, das von Mozart bis Alban Berg Meilensteine derKammermusik enthält.Der amerikanische Stararchitekt Frank Gehry hat den elliptischenSaal gestaltet - in Zusammenarbeit mit dem Akustiker Yasuhita Toyota,der auch die Hamburger Elbphilharmonie ausstattete.Anja Herzog moderiert die Live-Übertragung. In den Konzertpausenwerden die Architektur und die Bedeutung des neuen Saals beleuchtet.Darüber hinaus gibt es erste Eindrücke von prominenten Besuchern undFachjournalisten.Pressekontakt:Anke FallböhmerTel 030 / 97 99 3 - 12 104anke.fallboehmer@rbb-online.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell