S&u: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Der Kurs der Aktie S&u steht am 28.02.2021, 01:00 Uhr an der heimatlichen Börse London bei 2240 GBP. Der Titel wird der Branche "Verbraucherfinanzierung" zugerechnet.

Unsere Analysten haben S&u nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt S&u mit einer Rendite von 7,34 Prozent mehr als 114 Prozent darunter. Die "Verbraucherfinanzierung"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 157,17 Prozent. Auch hier liegt S&u mit 149,83 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber S&u. Es gab weder besonders positive noch negativen Ausschläge. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält S&u daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält S&u von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

3. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der S&u verläuft aktuell bei 1808,35 GBP. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Buy", insofern der Aktienkurs selbst bei 2240 GBP aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +23,87 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 2194,8 GBP angenommen. Dies wiederum entspricht für die S&u-Aktie der aktuellen Differenz von +2,06 Prozent und damit einem "Hold"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Buy".

