S&W Seed: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Für die Aktie S&W Seed stehen per 10.04.2019, 19:50 Uhr 2,43 USD an der Heimatbörse NASDAQ CM zu Buche. S&W Seed zählt zum Segment "Landwirtschaftliche Produkte".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses S&W Seed auf Basis von insgesamt 6 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der S&W Seed-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 2,81 USD. Der letzte Schlusskurs (2,57 USD) weicht somit -8,54 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen (2,71 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-5,17 Prozent Abweichung). Die S&W Seed-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Sell"-Rating bedacht. Unterm Strich erhält erhält die S&W Seed-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.

2. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der S&W Seed als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu S&W Seed vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 6 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 133,46 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 2,57 USD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

3. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber S&W Seed. Es gab weder besonders positive noch negativen Ausschläge. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält S&W Seed daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält S&W Seed von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.