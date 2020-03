S&W Seed: Was ist jetzt zu tun!

An der Börse NASDAQ CM notiert die Aktie S&W Seed am 08.03.2020, 09:30 Uhr, mit dem Kurs von 2.68 USD. Die Aktie der S&W Seed wird dem Segment "Landwirtschaftliche Produkte" zugeordnet.

Nach einem bewährten Schema haben wir S&W Seed auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von S&W Seed für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei eine erhöhte Aktivität aufgewiesen. Daher erhält S&W Seed für diesen Faktor die Einschätzung "Buy". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung zeigte eine positive Veränderung. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Buy"-Einstufung. Damit ist S&W Seed insgesamt ein "Buy"-Wert.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: S&W Seed erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -4,92 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche sind im Durchschnitt um 2,73 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -7,64 Prozent im Branchenvergleich für S&W Seed bedeutet. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 4,94 Prozent im letzten Jahr. S&W Seed lag 9,86 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 34,7 ist die Aktie von S&W Seed auf Basis der heutigen Notierungen 4 Prozent höher als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Nahrungsmittel" (33,49) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Sell".