S&T verlängert Vertrag mit Vorstandschef Niederhauser

LINZ (dpa-AFX) - Der österreichische IT-Dienstleister S&T hat den Vertrag mit seinem Vorstandschef Hannes Niederhauser bis Mitte 2020 verlängert.



Der Aufsichtsrat habe diese Entscheidung Anfang des Jahres mit dem 56-jährigen Manager getroffen, teilte das im TecDax und SDax gelistete Unternehmen am Montag in Linz mit. So habe der Aktienkurs seit dem Jahr 2011 um mehr als 1000 Prozent zugelegt.

Zudem holte S&T seit dem Jahreswechsel den Angaben zufolge wichtige Aufträge herein. Dazu zählen eine Bestellung einer großen chinesischen Airline für Unterhaltungssysteme an Bord, zwei Projekte für autonomes Fahren in Nordamerika und Messsysteme für einen Energieversorger in Österreich. Zusammen kommen die Aufträge auf einen Wert von gut 30 Millionen Euro./stw/elm/fba