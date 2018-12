S&T bietet Kontron-Streubesitzaktionären neue Ausstiegsmöglichkeit

WIEN/LINZ (dpa-AFX) - Der in Frankfurt an der Börse notierte Linzer IT-Dienstleister S&T hat ein zweites Aktienkaufangebot für die verbliebenen Streubesitzaktionäre der nicht börslich notierten Tochter Kontron S&T AG beschlossen, wie S&T am Dienstag mitteilte.



Die Annahmefrist beginnt am 11. Dezember 2018 und endet am 26. Februar 2019. S&T bietet wie schon im ersten Kaufangebot 4,25 Euro je Aktie./pro/kan/fba