S&T-Vorstand beschließt Kapitalerhöhung

WIEN/LINZ (dpa-AFX) - Der im TecDax gelistete österreichische IT-Dienstleister S&T will den Kapitalmarkt anzapfen: Der Vorstand beschloss am Dienstag eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen in Höhe von bis zu 10 Prozent des derzeitigen Grundkapitals beschlossen, wie das Unternehmen mitteilte.



Das frische Geld soll für den Abschluss der Übernahme der ehemaligen Kontron sowie für das weitere Wachstum verwendet werden.

Das Grundkapital der Gesellschaft soll um bis zu 5,76 Millionen Euro gegen Bareinlage durch die Ausgabe "von insgesamt bis zu 5.761.743 Stück neuen, auf Inhaber lautenden stimmberechtigten Stückaktien mit Dividendenberechtigung ab 01.01.2017 erhöht werden", so S&T in einer Mitteilung. Der Beschluss muss noch vom Aufsichtsrat genehmigt werden./cam/ln/APA/stb