S&T: Meinungen?

Per 27.04.2020, 01:23 Uhr wird für die Aktie S&T am Heimatmarkt NASDAQ GS der Kurs von 25.44 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Regionalbanken".

Nach einem bewährten Schema haben wir S&T auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber S&T. Es gab weder besonders positive noch negativen Ausschläge. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält S&T daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält S&T von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

2. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 4,4 Prozent und liegt damit 1,45 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Handelsbanken, 2,95). Die S&T-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Buy"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

3. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei S&T beträgt das aktuelle KGV 8,26. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" haben im Durchschnitt ein KGV von 21,52. S&T ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.