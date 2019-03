S&T: Der Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "S&T AG":

Der S&T-Kurs wird am 17.03.2019, 01:00 Uhr an der Heimatbörse Xetra mit 22,2 EUR festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Technologie Hardware und Ausrüstung".

Unser Analystenteam hat S&T auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der S&T liegt bei 45,65, womit die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Hold". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die S&T bewegt sich bei 32,96. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der ein "Hold" zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Hold".

2. Dividende: S&T schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Computer & Peripheriegeräte auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0,64 % und somit 1,51 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 2,14 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".

3. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die S&T-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 4 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu S&T vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (26,13 EUR) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 17,36 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 22,26 EUR), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält S&T eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.