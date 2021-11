S&T-Anleger wird’s freuen!

Der S&t-Kurs wird am 25.11.2021, 14:13 Uhr an der Heimatbörse Xetra mit 19.19 EUR festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Software und Dienstleistungen".

Nach einem bewährten Schema haben wir S&t auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die S&t-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 5 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu S&t vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (30,2 EUR) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 59,37 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 18,95 EUR), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält S&t eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

2. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der S&t verläuft aktuell bei 21,19 EUR. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Sell", insofern der Aktienkurs selbst bei 18,95 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -10,57 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 21,38 EUR angenommen. Dies wiederum entspricht für die S&t-Aktie der aktuellen Differenz von -11,37 Prozent und damit einem "Sell"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Sell".

3. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei S&t in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Buy" erhält. Schließlich haben diese Form der Analyse um konkret berechenbare Handelssignale aus den sozialen Medien angereichert. Dabei zeigten sich 1 Sell- und 2 Buy-Signale. Aus diesem Bild wiederum lässt sich auf dieser Stufe eine "Buy" Empfehlung ableiten. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Buy".

