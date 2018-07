S&T: Aktienanalyse vom 18.07.2018

Weitere Suchergebnisse zu "S&T AG":

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie S&T, die im Segment "Technologie Hardware und Ausrüstung" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 18.07.2018, 20:10 Uhr, an ihrer Heimatbörse Xetra mit 24,28 CHF.

Nach einem bewährten Schema haben wir S&T auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über S&T in Social Media zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den roten Bereich. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Sell"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über S&T wurde deutlich weniger diskutiert als normal, außerdem ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Sell"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Sell"-Rating.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: S&T erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 77,93 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Technology Services"-Branche sind im Durchschnitt um 3,62 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +74,31 Prozent im Branchenvergleich für S&T bedeutet. Der "Technology"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 13,49 Prozent im letzten Jahr. S&T lag 64,45 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Analysteneinschätzung: S&T erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 4 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 3 "Buy"-, 1 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 1 Buy, 0 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Buy". Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (22,88 CHF für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -2,24 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 23,4 CHF), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Hold"-Empfehlung dar. S&T erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.