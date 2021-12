S&T-Aktie: Das könnte alles ändern!

Weitere Suchergebnisse zu "S&T":

Die S&T-Aktie ist ordentlich in die Bredouille geraten, nachdem kein geringerer als der Shortseller Fraser Perring das Unternehmen mit allerlei Vorwürfen bedachte. Spätestens seit Wirecard sorgt Perring mit jedem Angriff auf Unternehmen für helle Panik an den Märkten und so reagierte die Börse mit Kursabschlägen von rund 30 Prozent.

Letzte Sicherheit darüber, was an den Beschuldigungen dran ist, gibt es bisher noch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung