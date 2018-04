S&T Aktie: Wieder auf Kurs!

Liebe Leser,

was in der letzten Woche der Aktie von S&T passiert ist, könnte manch einer glatt für einen Aprilscherz halten. Pünktlich zu Ostern krachte die Aktie noch um rund 20 Prozent in den Keller, doch zum Wochenende ist das schon wieder längst vergessen. Kräftige Gewinne in den letzten Tagen ließen das Papier wieder auf über 20 Euro ansteigen. Das macht Hoffnung ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.