S&T Aktie: Die Aktie kann sich nicht behaupten!

In der letzten Woche schaffte es die Aktie von S&T wieder auf Kurse nördlich von 17 Euro. Am Donnerstag ging es im Hoch sogar bis auf 17,75 Euro aufwärts. Dieses Niveau konnte das Papier jedoch nicht bis zum Wochenende halten. Nach Verlusten in Höhe von 2,9 Prozent am Freitag fällt der Kurs wieder auf 17,04 Euro zurück. Damit bleibt der Kurs zwar noch ...

Ein Beitrag von Leonhard Kringel.