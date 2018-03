S+T AG (Z.REG.MK.Z.)O.N.-Aktie: Was Aktionäre beim jüngsten Kursverlust beachten müssen

Wer heute beim Handelsstart eine S+T AG (Z.REG.MK.Z.)O.N.-Aktie kaufen wollte, musste 20,70 Euro bezahlen. Der Kurs schloss am vorherigen Handelstag in Höhe von 17,97 Euro, veränderte sich also um -10,42 Prozent. Auf Monatsbasis steht die TecDAX -Aktie bei einer Performance von -13,27 Prozent da. Der aktuelle Kurs liegt bei 17,97 Euro. Auf Jahressicht heißt das, dass sich S+T AG (Z.REG.MK.Z.)O.N. um 72,37 Prozent verbessert ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Kaufsignal-KI.