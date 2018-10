S+T AG (Z.REG.MK.Z.)O.N.-Aktie mit Kursverlust: Lohnt sich der Einstieg noch?

Die S+T AG (Z.REG.MK.Z.)O.N.-Aktie startet mit 22,18 Euro in einen neuen Börsentag! Am Ende des letzten Handelstages lag der Schlusskurs bei 21,94 Euro. Das ergibt eine Veränderung um -0,55 Prozent. Die TecDAX -Aktie liegt mit dem aktuellen Kurs von 21,82 Euro in den Märkten und somit auf Monatsbasis von -14,63 Prozent. Durch die neuen Zahlen ergibt sich, dass sich S+T AG (Z.REG.MK.Z.)O.N. auf ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Kaufsignal-KI.