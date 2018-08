S+T AG (Z.REG.MK.Z.)O.N.-Aktie mit Kursverlust: Lohnt sich der Einstieg noch?

Die S+T AG (Z.REG.MK.Z.)O.N.-Aktie startet mit 26,34 Euro in einen neuen Börsentag! Vor der Veränderung um -0,91 Prozent lag der letzte Schlusskurs in Höhe von 26,34 Euro. Die TecDAX -Aktie liegt mit dem aktuellen Kurs von 26,10 Euro in den Märkten und somit auf Monatsbasis von 19,51 Prozent. Der Vergleich zu den 12 Monatszahlen zeigt: S+T AG (Z.REG.MK.Z.)O.N. hat sich auf Jahressicht um ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Kaufsignal-KI.