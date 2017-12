S&T AG: Starke Zahlen!

Weitere Suchergebnisse zu "S&T AG":

Liebe Leser,

S&T hat auch für das 2. Quartal starke Zahlen gemeldet. So hat sich der Umsatz im 1. Halbjahr mit der Konsolidierung der Kontron AG um mehr als 90% auf 381,4 Mio € erhöht. Die Bruttomarge stieg von 34,8 auf 38,3%, was vorrangig an dem geänderten Produktmix mit hochwertigen IoT-Lösungen lag. Das operative Ergebnis (EBITDA) entwickelte sich sehr positiv und hat sich auf 27,2 Mio € mehr als verdoppelt. Dementsprechend erhöhte sich der Gewinn von 6,6 auf 9,2 Mio €. Gute Zukunftsaussichten spiegeln sich in dem gestiegenen Auftragsbestand wider, der von 305,7 auf 462,8 Mio € gestiegen ist.

Überschreitung der Umsatzmarke von 1 Mrd € bleibt fest im Visier

Die positive Geschäftsentwicklung resultierte in einer komfortablen Liquiditätssituation. Die flüssigen Mittel betrugen Ende Juni 101,2 Mio €. Die übernommene Kontron lieferte auch im 2. Quartal positive Ergebnisbeiträge und liegt voll im Plan. Der Fokus liegt jetzt darauf, Kontron vollständig in die Prozesse der S&T Gruppe zu integrieren. Hierdurch sollen Ergebnisverbesserungen von rund 8 Mio € pro Jahr erzielt werden.

Zudem sollen kurzfristig weitere Technologiesynergien gehoben werden, was die strategische Ausrichtung von S&T unterstützt, zum führenden Unternehmen im Industrie 4.0-Markt zu werden. Für 2017 bestätigte das Management aufgrund des zufriedenstellenden Halbjahresverlaufes das Umsatzziel von 860 bis 890 Mio € und das EBITDA-Ziel von über 50 Mio €. Die Überschreitung der Umsatzmarke von 1 Mrd € bleibt für das Geschäftsjahr 2018 fest im Visier.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.