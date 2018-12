S&T AG: Jetzt brechen alle Dämme

Weitere Suchergebnisse zu "S&T AG":

Achterbahnfahrt bei S&T (WKN: A0X9EJ): Die Aktie des österreichischen IT-Hauses zählt heute mit einem Minus von -7% zu den größten Verlierern im TecDax. Der Aufwärtstrend ist nun klar gebrochen, die Blicke der Investoren richten sich zusehends nach unten.

Nach der Q3-Zahlenbekanntgabe Mitte November merkten Investoren, dass die Zahlen nicht unbedingt im Mittelpunktes des Marktinteresses stehen. Denn diese waren durchaus ansprechend (u.a. Prognoseerhöhung – hier ausführlich), die Reaktion des Marktes ließ jedoch anderes vermuten (-14%). Der Aufwärtstrend bleibt gebrochen, das erste Kursziel für die S&T-Aktie ist das 12-Monats-Tief von Dezember 2017 bei 16,90 Euro. Gut möglich, dass der Titel den Bereich zwischen 15 und 10 Euro noch einmal ansteuert.

