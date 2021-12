S&T AG-Aktie: Massive Anschuldigungen, massive Kursverluste

Weitere Suchergebnisse zu "S&T":

Der Angreifer hat sich dabei ein dankbares Opfer ausgesucht, denn die Aktie der S&T AG gab schon seit Mitte September kein gutes Bild mehr ab. Im Anschluss an ein Hoch, das am 23. September bei 23,94 Euro ausgebildet worden war, ging die Aktie in eine Abwärtsbewegung über und unterschritt Ende November auch die 50-Tagelinie. Sie konnte anschließend nicht zurückerobert werden.

