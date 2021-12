S&T AG-Aktie: Eine leichte Erholung aber …

Weitere Suchergebnisse zu "S&T":

Als Opfer eines Shortangriffs muss eine Aktiengesellschaft immer damit rechnen, dass im Anschluss an eine erste Anschuldigung noch eine zweite folgen wird. In diese Richtung weist derzeit auch der Chart, denn im Anschluss an das Tief vom 16. Dezember bei 12,36 Euro konnte die Aktie der S&T AG zwar einen leichten Anstieg vollziehen und dabei heute in der Spitze bis ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung