S&T: Tut sie es schon wieder?

S&T, ein Unternehmen aus dem Markt "Technologie Hardware und Ausrüstung", notiert aktuell (Stand 02:00 Uhr) mit 17.73 EUR im Plus (+0.8 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Xetra.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses S&T auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der S&T verläuft aktuell bei 20,42 EUR. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Sell", insofern der Aktienkurs selbst bei 17,59 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -13,86 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 18,59 EUR angenommen. Dies wiederum entspricht für die S&T-Aktie der aktuellen Differenz von -5,38 Prozent und damit einem "Sell"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Sell".

2. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist S&T mit einem Wert von 24,37 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Computer & Peripheriegeräte" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 29,51 , womit sich ein Abstand von 17 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

3. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von S&T investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0,52 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Computer & Peripheriegeräte einen geringeren Ertrag in Höhe von 1,59 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.