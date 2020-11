S.Pellegrino präsentiert die S.Pellegrino Young Chef Academy - Eine Plattform, um weltweit den Nachwuchs in der Gastronomie zu fördern.

Milan (ots/PRNewswire) - S.Pellegrino öffnet die Pforten der S.Pellegrino Young Chef Academy (http://www.sanpellegrinoyoungchefacademy.com/). Hier treffen talentierte junge Köche mit den einflussreichsten und renommiertesten Mitgliedern der Gastronomiewelt zusammen. Eine digitale Plattform und ein Fortbildungsprogramm - für ein langfristiges Engagement.Die Multimedia-Pressemitteilung finden Sie hier: https://www.multivu.com/players/uk/8817851-spellegrino-presents-young-chef-academy/Die Gastronomie spielt heute eine Vorreiterrolle - als Motor für soziale und ökologische Veränderungen. Mit der Gründung der S.Pellegrino Young Chef Academy (https://www.youtube.com/watch?v=wWKG1cX9wQ0&feature=youtu.be) möchte S.Pellegrino ein internationales Ökosystem für Talente kultivieren. Und das nicht nur innerhalb der Branche, sondern mit einer Strahlkraft in die gesamte Gesellschaft.Die S.Pellegrino Young Chef Academy gesellt sich damit zum bekannten Wettbewerb S.Pellegrino Young Chef. Sie führt seinen Bildungsansatz fort und stellt ihn in den Mittelpunkt ihres Programms. Die Academy steht dabei für Leidenschaft und Hingabe. Sie ist ein integrativer Ort, wo jung und alt, erfahren und unerfahren aufeinandertreffen. Mit dem Ziel, die Entwicklung der nächsten Generation visionärer Kochtalente zu unterstützen, die in der Gastronomie etwas bewegen wollen.Die S.Pellegrino Young Chef Academy öffnet ihre Türen für Teilnehmer aus mehr als 70 Ländern, und heißt natürlich alle Kochtalente willkommen - unabhängig von ethnischer Zugehörigkeit, Geschlecht, Herkunft oder anderer äußerer Faktoren. Alle jungen Kandidaten, die für den S.Pellegrino Young Chef Wettbewerb ausgewählt werden, werden auch automatisch Teil der S.Pellegrino Young Chef Academy, zusammen mit den erfahrenen Seniorköchen - Mentoren und Juroren -, die an den verschiedenen Editionen des Wettbewerbs beteiligt waren und sind.Einige der renommiertesten Mitglieder der internationalen kulinarischen Gemeinschaft, die bereits in der Vergangenheit bei S.Pellegrino Young Chef ihre Spuren hinterlassen haben, werden ihr wertvolles Fachwissen in die Academy einbringen. Und so ihre Erfahrungen und Visionen an die nächste Generation von Köchen weitergeben.Die bekannten Köche Enrico Bartolini, Massimo Bottura, Manu Buffara, Andreas Caminada, Mauro Colagreco, Gavin Kaysen, Clare Smyth und Chefredakteur von Fine Dining Lovers, Ryan King, sind die ersten, die sich dem Projekt anschließen. Sie werden mit S.Pellegrino zusammenarbeiten, um das digitale Fortbildungsprogramm mit spannenden und exklusive Webinaren, Interviews und Diskussionen der Akademie zu entwickeln.Die S.Pellegrino Young Chef Academy wird auch von Partnern unterstützt, darunter ALMA - La Scuola Internazionale di Cucina Italiana, Google, Facebook und Fondazione Altagamma,. Sie werden zu akademischen Inhalten rund um Themen wie Innovation, Inklusion und Kommunikation beitragen - und das qualifizierte Angebot für junge Köche erweitern.Stefano Bolognese, der International Business Unit Director von Sanpellegrino, erklärt: "Wir sind besonders stolz darauf, die Eröffnung unserer S.Pellegrino Young Chef Academy anzukündigen. Dies ist ein weiterer Fortschritt in unserem Engagement, die Zukunft der Gastronomie gemeinsam mit einer Community von brillanten Köchen zu gestalten. Das Projekt will Talente entdecken und vernetzen. Dabei konzentriert es sich insbesondere auf die junge Generation von Köchen, die die Weichen für die Zukunft stellen wird. Heute ist es dabei wichtiger denn je, über eigene virtuelle Räume zu verfügen, in denen Erfahrungen, Ideen und Möglichkeiten ausgetauscht werden können. Nur so können wir die Herausforderungen der Zukunft bewältigen. Die S.Pellegrino Young Chef Academy ist eine authentische, internationale Gemeinschaft, die über digitale und menschliche Netzwerke verbunden ist. Unterstützt wird sie von einflussreichen Persönlichkeiten und Partnern aus der Industrie, die sich unserem inspirierenden Abenteuer anschließen (und noch anschließen werden)."Weitere Informationen und Details über die S.Pellegrino Young Chef Academy gibt es auf der Website (http://www.sanpellegrinoyoungchefacademy.com/) und den offiziellen Kanälen in den sozialen Medien: Facebook (https://www.facebook.com/spyoungchefacademy/) und Instagram (https://www.instagram.com/spyoungchefacademy/).Video: https://mma.prnewswire.com/media/1341611/SPYCA_Young_Chefs.mp4Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1341622/S_Pellegrino_Young_Chef_Academy.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1341607/SPYCA_Logo.jpgOriginal-Content von: Sanpellegrino Group, übermittelt durch news aktuell