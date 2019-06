S.Pellegrino gibt die erste Reihe von jungen Kandidaten für die Ausgabe von Young Chef 2020 bekannt

Die Bewerbungen für die Ausgabe 2020 des globalen Wettbewerbs sindim Vergleich zur letzten Ausgabe um 20 % gestiegen und derProzentsatz von weiblichen Köchen unter den Kandidaten erhöhte sichum 10 %, was ein steigendes Interesse an der weltweiten Initiativevon S.Pellegrino zeigt.Mailand (ots/PRNewswire) - 135 Nachwuchskoch-Kandidaten aus 12Regionen, die 50 Länder repräsentieren, sind jetzt einen Schrittnäher dran, das große Finale von S.Pellegrino Young Chef 2020 zuerreichen. Es gab über 2.400 Bewerber aus aller Welt, die an diesemweltweit renommierten Wettbewerb teilnehmen wollten, um den bestenNachwuchskoch der Welt zu finden.Die Bewerbung und das Signature-Gericht eines jeden Nachwuchskochswurden von kulinarischen Experten am weltweit führendeninternationalen Ausbildungs- und Trainingszentrum für italienischeKüche (International Educational and Training Centre for ItalianCuisine), ALMA, das für die Kandidaten-Auswahl verantwortlich ist,bewertet. ALMAs Auswahlverfahren beruhte auf drei Schlüsselkriterien:Fachliche Kompetenz, Kreativität und eine persönliche Überzeugung indie transformative Kraft der Gastronomie als Katalysator für positiveVeränderungen in der Gesellschaft."Wir hatten das Vergnügen, mit S.Pellegrino Young Chef seit derersten Ausgabe zusammenzuarbeiten, und jedes Mal waren wir erstauntüber die Vielzahl von Ideen und die große Leidenschaft derKandidaten," so Andrea Sinigaglia, General Manager von ALMA. "Fürdiese Ausgabe haben wir 135 junge Talente ausgewählt und wir sindgespannt, was sie zuerst auf lokaler, und dann auf globaler Ebeneleisten werden. Viel Glück für alle! "Darüber hinaus hat sich der Anteil der Frauen, die sich angemeldethaben, um mehr als 10 % erhöht - eine Zahl, die noch weiter steigenmuss, aber die bereits die ersten Ergebnisse von S.PellegrinosEngagement für Geschlechterverhältnis und Inklusivität(http://www.sanpellegrinoyoungchef.com/en/mission) zeigt.Von August bis Dezember 2019 werden sich die Kandidaten jederRegion in 12 regionalen Herausforderungen messen. Jede Region hateine Jury bestehend aus führenden unabhängigen Köchen, die dieSignature-Gerichte der Kandidaten beurteilen und die regionalenGewinner der vier Auszeichnungen(http://www.sanpellegrinoyoungchef.com/en/awards) auswählen werden.Vor Ende Dezember 2019 werden die jungen Köche aus der ganzen Weltals offizielle Finalisten der vier Auszeichnungen bekannt gegebenwerden und in das Große Finale einziehen, das im Juni 2020stattfindet. In diesen Monaten wird jeder Finalist von Mentor-Köchenbegleitet werden, die ihnen Rat geben, wie sie ihreSignature-Gerichte verbessern können, und die sie bei ihrerVorbereitung auf das internationale Finale unterstützen.Entdecken Sie die Liste der 135 Kandidaten sowie exklusive Inhalteund Updates hier: http://www.sanpellegrinoyoungchef.com/en. FolgenSie der Geschichte auch auf Facebook und Instagram über #SPYoungchefÜber S.Pellegrino und Acqua Panna -S.Pellegrino, Acqua Panna und Sanpellegrino sind internationaleMarken von Sanpellegrino S.p.A., mit Sitz in Mailand, Italien. Inüber 150 Ländern über Zweigstellen und Händlern auf allen fünfKontinenten vertrieben, stehen diese Produkte für ausgezeichneteQualität aufgrund ihrer Herkunft und interpretieren italienischenStil weltweit als Synthese von Freude, Gesundheit und Wohlbefinden.Seit seiner Gründung im Jahr 1899 ist Sanpellegrino S.p.A. mit seinemAngebot an Mineralwassern, nicht-alkoholischen Aperitifs, Getränkenund Eistees das führende Unternehmen in der Getränkebranche inItalien. Als großer italienischer Produzent von Mineralwasser warS.Pellegrino immer bestrebt, dieses Primärgut für den Planeten zuverbessern. Das Unternehmen arbeitet verantwortungsvoll undleidenschaftlich daran, sicherzustellen, dass diese Ressource einegesicherte Zukunft hat.Logo: https://mma.prnewswire.com/media/899183/SPellegrino_Young_Chef_2020_Logo.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/899183/SPellegrino_Young_Chef_2020_Logo.jpg)Foto: https://mma.prnewswire.com/media/899184/SPellegrino_Young_Chef (https://mma.prnewswire.com/media/899184/SPellegrino_Young_Chef_2020.jpg)_2020.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/899184/SPellegrino_Young_Chef_2020.jpg)Foto: https://mma.prnewswire.com/media/899185/SPellegrino_Young_Chef_2020.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/899185/SPellegrino_Young_Chef_2020.jpg)Pressekontakt:Sanpellegrino S.p.A.Annalaura Cantella - Tel.: +39-348-1341992annalaura.cantella@waters.nestle.comBürgerbBeziehungenDaisy - Tel.: +44(0)20-3195 Pack-3400/ Mob.: +44(0)7583-091369 -daisy.pack@citizenrelations.comCatherine Pover - Tel.: +44(0)20-3195-3400/Mob.: +44(0)7707-007339 -catherine.pover@citizenrelations.comOriginal-Content von: S.Pellegrino, übermittelt durch news aktuell